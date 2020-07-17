Bebek sahil yoluna dökülen asfaltla ilgili kritik uyarı
AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İSKİ'nin çalışmalarından sonra Bebek sahil yoluna dökülen asfaltla ilgili kritik ifadeler kullandı.
AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraki İSKİ'nin çalışmalarından sonra Bebek sahil yoluna dökülen asfaltla ilgili kritik sözler sarf etti.
Birinci, "Bebek sahil yoluna, bitmeyen İSKİ çalışmalarından sonra dökülen asfalt, bizim Rize'deki köy yoluna dökülen asfaltın kalitesinde değil." diyerek "Az zaman sonra yola ne olacağını göreceğiz." ifadelerinde bulundu.
İşte Birinci'nin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: