Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Bebeğinizin huzurlu bir şekilde uykuya dalması için seçeceğiniz nevresimler büyük önem taşıyor. Peki bebek nevresimi alırken dikkat etmeniz gereken kriterler neler? İşte cevabı...

Bebeğinin verimli ve mutlu bir şekilde uyumasını isteyen aileler, öncelikli olarak bebeğinin yatacağı yerdeki yatak, yorgan ve nevresim takımına önem göstermelidir. İlk 6 ayda bebek yataklarının ne aşırı sert ne de aşırı yumuşak olmaması gerektiğini belirten uzmanlar, nevresim seçiminde de bazı kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

BEBEK NEVRESİMİ NASIL SEÇİLİR?

* Alerjiye yatkın olan bebeklerde elyaf ürünler tercih edilmeli.

* Bebeğinizin alerji riski yoksa nevresimlerde ilk tercih pamuklular olmalı.

* Yıkama zorluğu olmayan nevresim takımları satın almaya özen gösterilmeldir.

* Bebeğe ait olan ürünlerin hepsi antibakteriyel ve antialerjik niteliğe sahip olmalı.

* Yastık ve yorgan temizliği için 60 derecelik bir yıkama yeterli olabilir.