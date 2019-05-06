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Bebek katili İsrail'in terörüne BM gibi, Türkiye’deki “Beşli Çete” de Sessiz!

İsrail terörü tüm şiddetiyle devam ediyor. Milyarlarca Müslüman tepkili, Birleşmiş Milletler’in beşli çetesi gibi Türkiye’nin medyadaki “beşli çetesi” de seyirci.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:04
Bebek katili İsrail'in terörüne BM gibi, Türkiye’deki “Beşli Çete” de Sessiz!

 Serkan Çelik  Ankara 

İsrail terörüne, başta Yeni Akit olmak üzere “yerli ve millî” atılımları destekleyen gazetelerin “çoğu” sert tepki gösterirken, 28 Şubat’ın “beşli çete” ruhunu temsil eden gazeteler, İsrail terörünü ya çok küçük görmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih ettiler.

İsrail bebekleri, nineleri, dedeleri, anneleri; nice masum insan katlederken, “beşli çete” ruhu İsrail terörünü birinci sayfasının dibine gömmeyi tercih ediyor.

Bu gazetelerden Cumhuriyet, İsrail terörüne birinci sayfasının en altında adeta görünmez bir yer ayırdı.

15 Temmuz darbesini “tiyatro” olarak nitelendirerek darbecileri himaye eden Sözcü de, milyarlarca Müslüman’ı ayağa kaldıran İsrail terörünü Cumhuriyet gibi birinci sayfasının dibine itti.

“Beşli çete”den Birgün gazetesi ise “Gazze Ateş altında” başlıklı haberine, birinci sayfasının en altında, köşe yazarlarını anonsladığı “dip”in yanında “kısa kısa”yı tahsis etti.

Yeni̇ Yaşam ile Yurt, İsrai̇l terörünü yok saydı

Yeni Yaşam adlı PKK destekçisi gazete ile CHP’nin yarı resmi yayın organı Yurt, beşli çetenin en hızlıları çıktı; her iki gazete de İsrail terörüne birinci sayfalarından hiç yer vermemeyi tercih etti.

Şehit sayısı artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi sabahından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle şehit Filistinlilerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

Saldırılarda ölenler arasında 3 kadın ve iki çocuk olduğu belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının 154 olduğu kaydedildi.

Yalnızca pazar gününün sabah saatlerinden bu yana 21 Filistinlinin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta kesimlerinden sivil yerleşim bölgeleri, tarım alanları ve sivil araçlara dönük gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:04
  1. Ankara
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