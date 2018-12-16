THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bebek inek sütü içemez

Bebeklerin henüz gelişmemiş böbrekleri inek sütündeki ağır yükü taşıyamıyor. Barsaklarda kanama başlıyor. Bu kansızlığa ve ileride zeka geriliğine yol açıyor. Gözlerini de etkiliyor.

16 Aralık 2018 Pazar 19:08
Bebek inek sütü içemez


İnek sütünde yüksek protein ve mineral vardır. Bu, bebeğinizin henüz olgunlaşmamış böbreklerine aşırı yük bindirir. İnek sütü verirseniz, barsak içi kanamalara yol açabilir. Bebeğinizin kansız kalmasına zemin hazırlar.

İnek sütündeki demir, anne sütündekinden farklıdır. Bu, kolay emilen bir demir değildir. Sonuçta demir eksikliği anemisi (kansızlık) ve gelişme geriliği olur.

İnek sütündeki iyot ve çinko miktarları çok az olduğu için, bebeğin zihinsel gelişmesi olumsuz etkilenir.

İnek sütünde D vitamini çok azdır. Bu da raşitizm (kemiklerin düzgün gelişememesi) denilen hastalığın sebebidir.

İnek sütü, bebeğin vitamin ihtiyacını karşılayamaz. O yüzden büyümede yavaşlamaya sebep olur.

Esansiyel yağ asitleri açısından çok fakir olduğu için de beyin ve göz gelişimi geri kalır.

İnek sütü alan bebekler, daha fazla mineral almalarından dolayı, "susuz kalma" diye tabir edilen dehidratasyona yatkın olmaktadır. En önemli sakıncalardan biri de, inek sütü ile beslenen bebeklerde allerji riskinin çok daha fazla olmasıdır.

Bebeğinize veya çocuğunuza inek sütü verecekseniz mutlaka konusunda uzman hekime danışmalısınız. Ve unutmamalısınız: bebeğinizin ilerideki hayatında kendisini hastalıklardan koruyacak en önemli kalkanı olan bağışıklık sistemi, anne sütü ile oluşuyor. Doğumdan hemen sonra ilk ağız sütü ile başlayıp 2 yaşına kadar emzirilen bebek hayata daha sağlıklı başlıyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:08
  1. bebek
  2. inek sütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. Ağlıyorsa kalbinizin atışını dinletin
    3. Meclis'te Burdur milletvekillerinden..
    4. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
    5. Hollanda'da Denk Partisi'nin AP..
    6. Fas'ta "insan hakları aktivistlerine..
    7. Strese karşı dua
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. Sağanak yağış Didim'de hayatı felç etti
    10. Yemek yaparken bunları aklınızdan..
    11. Maçın ardından
    12. Çocuk diş gıcırdatıyorsa...
    13. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    14. Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası
    15. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
    16. BBC Fransa'daki olayları Ruslara..
    17. Karda mahsur kalan atlar kurtarıldı
    18. Bebek inek sütü içemez
    19. Arsenal 22 maç sonra kaybetti
    20. Çavuşoğlu Nobel ödüllü Murad'ı kabul..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı