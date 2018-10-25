Bebek gripten nasıl korunur?

BEBEĞİ GRİPTEN KORUMANIN YOLLARI

• Bebekleri özellikle grip mevsiminde kapalı mekanlara sokmayın.

• Bebeğinizi grip geçirmekte olan kişilerden uzak tutun.

• Bebeğin bağışıklık sistemini güçlü tutmak için, eğer henüz anne sütüyle besleniyorsa düzenli olarak emzirmeye devam edin.

• Katı gıdalarla beslenmeye başladıysa bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler ve bol sıvı verin.

• Bebekler çoğunlukla öpme yoluyla grip oluyor. Bu nedenle insanlardan bebeğinizi öpmemelerini rica edin.

ANNE SÜTÜ GRİPTEN KORUYOR

Yenidoğanlar doğumdan önce plasenta yoluyla ve doğumdan sonra anne sütüyle aldıkları antikorlar vasıtasıyla kendi immün sistemleri gelişene kadar enfeksiyonlardan korunuyor. Bu antikorlar annenin dolaşımındaki antikorlar ile benzer oluyor ve annenin maruz kaldığı çevresel antijenlere karşı gelişiyor. Bu sayede grip yaşamın ilk altı ayında ve yenidoğan döneminde ender olarak görülüyor ya da hafif atlatılıyor. Dr. Gülcan Çelik, “Şüpheli semptomlar olduğunda kesinlikle en hızlı şekilde tanı testleri yapılmalı ve testler sonuçlanıncaya kadar viral enfeksiyonlara karşı ilaç tedavisine başlanmalı.

HAMİLELER

•Hamilelerin günde 12-14 su bardağı su içmesi gerekiyor. Enfeksiyon hastalıklarında, ateşli hastalıklarda su doğal bir ilaç...

• Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini güçlü bir antioksidan.

• Kalsiyumun zengin kaynağı olan süt, yoğurt ve peynirin belirtilen miktarlarda tüketilmesi gerekiyor.

• Kuru baklagil ve bulgur karışımı yemekleri; portakal, mandalina, domates, maydanoz, yeşilbiber, taze soğan gibi C vitamininden zengin sebze ve meyvelerle birlikte sık yemek hem demir emilimini artırıyor hem de hastalıklara karşı olan savunmayı destekleyici bir öğün haline geliyor.

BEBEK VE ÇOCUKLAR

• Kefir, içeriğinde bulunan prebiyotik bakteriler sayesinde bağırsak florasında hastalık yapıcı patojen bakterileri yok etme görevini de üstleniyor.Yoğurt ve kefir antioksidan özelliği nedeni ile de enfeksiyonlara karşı azalan direncin artmasını sağlıyor.

• Özellikle havuç, kabak, patates, ıspanak, biber, soğan, balkabağı ve fasulye gibi sebzeler daha çok tercih edilse bile bir yaş ve sonrasında karnabahar, kereviz, lahana ve brokoli gibi kış sebzeleri yüksek C vitamini ile ilaç niyetine buharda pişirilebilir.

• İçerikleri nedeniyle gribe karşı olmazsa olmaz besinler arasında sarımsak, kivi, portakal, limon, nar ve greyfurt bulunuyor.

