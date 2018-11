Bebek bakımında bunlara dikkat!

Mesela bebeğin sürekli ağlaması, uykusuzluğu ya da kabız olması, yeni anne olanlarda panik yapabiliyor. O zaman kitap, dergi, defter hatta şimdilerde internet annenin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Anne çaresiz "annesini" arıyor. Annenin rahatlatıcı cevabının arkasından karikatürdeki gibi, kızına biraz sitem etmesini kim haksız bulabilir ki..

Aylarca devam eden sabırsız bekleyişin ardından, bebeğinizi ilk kucağınıza aldığınız an, dünyanın en büyük mucizelerinden birine de sahip olursunuz. Bundan böyle hayatınıza bir “anne” olarak devam edeceğiniz gerçeği mutlu bir heyecanın yanı sıra, getirdiği sorumluluk duygusu sebebiyle endişe kaynağı olabilir.



Yeni annelere, karşılaştıkları sorunlarda onlara yardımcı olacak en önce kendi anneleri..

Biz de birkaç tavsiyede bulunabiliriz:

BİR SAAT İÇİNDE EMZİRİLMELİ

Sütün artması için doğumdan sonra, en geç bir saat içinde bebek anne göğsüne yatırılmalı. Bebek ilk "ağız sütü"nü almalı. Bu onun bağışıklık sisteminin en önemli güçlendiricisi olacak çünki..



Bebek emmese dahi, ilk 4 saat boyunca, her saat başı annenin memesine koyulmalı. Sonraki günlerde ise, günde 10-12 kez emzirmek faydalı olur. Süt rahatlıkla geliyorsa, beslenmeyi bebeğin kendisi yönetmeli. Bebek acıktığında zaten anneye gerekli uyarıları ağlayarak yapacağından zorlamalara lüzum kalmaz..

GAZ SANCISI SAĞLIĞIN İŞARETİ

Ağlamak bebeklerin dış ortamla iletişim kurmak için en sık başvurdukları yoldur. Hastalıkların yanı sıra; gaz sancısı, aşırı sıcak ortam, açlık veya bebeği sıkabilecek fazla giyim bebeğin başlıca ağlama sebepleri arasındadır.

Mesela gaz sancısı olan bebekler kilo alımları iyi ve sağlıklı bebeklerdir. Genellikle doğumdan 2-3 hafta sonra, özellikle akşamları ortaya çıkan ağlama nöbetlerine sebep olan bu sancılar giderek sıklaşır.

Bebek 6-8 haftalık olduğunda en yoğun şekilde kendini gösteren gaz sancıları yaklaşık olarak 3’üncü ayda kesilir. Bu süre içerisinde ağlama krizlerini azaltabilmek için birçok ilaç ve davranış metodu denenmiş olsa da; bunların hiçbirinin bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmamıştır. Yani ilaç falan vermeye kalkışmayın. O daha bebek..

GÖBEĞİN ÇEVRESİNİ TEMİZ VE KURU TUTUN

Göbeğin ve çevresinin temiz ve kuru olması gerekir. Göbeği bezin dışında bırakmaya dikkat edin. Göbek 7-14 gün içerisinde düşer. Düştükten sonra yerinde hafif bir kanama olması normaldir.

BANYO, UYUMASININ BİR PARÇASI OLMALI

Bebeğinizi her gün yıkamanız gerekmez. Banyo yaptırmanızın sebebi bebeğinizi temiz tutmanın yanı sıra banyonun uyku vakti rutininin bir parçası oluşudur. Bebeğin banyoyu akşam rutininin bir parçası olarak algılanmasını sağlamak önemli. Bebeğinizi her gün yıkamak zorunlu olmamakla birlikte faydalıdır.

Her banyo sonrası krem veya yağ sürmek gerekmez. Krem ve yağlar sürerek cildin terlemesi önlenirse, ufak sivilceler ve isilik tarzında döküntüler ortaya çıkabilir. Eğer cildi kurur ve çatlaklar gelişirse, bir bebek losyonu veya nemlendiricisini günde 2 kere sürebilirsiniz.

HAFTADA BİR KERE KAKA NORMAL

Anne sütü ile beslenen bebek, kakasını haftada bir kere fakat yumuşak kıvamda yapıyorsa kabızlıktan endişelenmeye gerek yoktur; çünkü anne sütünün hemen hemen tamamına yakını bağırsaklardan emilir.

Bu da kaka sıklığının az olmasını açıklayan bir durumdur.



Öte yandan, bebeğin ıkınması ve bu sırada yüzünün kızarması da olağan bir durumdur ve kabızlık olarak düşünülmemeli.. Anne sütü ile beslenen sağlıklı bir bebeğin 3-4 günde bir, hatta bazı durumlarda haftada bir kaka yapması bebeğin kabız olduğu anlamına gelmez.

ÜŞÜYÜP ÜŞÜMEDİĞİNİ ENSESİNDEN ÖĞRENİN

Yeni doğan bebeklerde terleme görülmez; onun için fazla giydirdiğiniz zaman sıcaklık fazlalığının sıkıntısını ağlayarak ifade etmeye çalışacaktır.

Ayrıca fazla sıcak olan ortamlarda bebeğin burnu tıkanır.

Bebeğin elleri ve ayakları soğuk ise, üşüyüp üşümediği ensesi kontrol edilerek anlaşılabilir.

Öte yandan, oda sıcaklığının 22-23 derece olduğu zamanlarda, bebeğin sizden sadece 1 kat fazla giyinmesi yeterli olacaktır.

UYURKEN YASTIK KULLANMAYIN

Yeni doğan bebeklerin yatırıldığı yerde yastık olmamalı.

Sağlıklı bir uyku adına, bebeğin yatacağı zemin için fazla yumuşak olmayan, şekil değiştirmeyecek sertlikte olan pamuklu kumaştan yapılmış bir şilte seçilmesi önerilir. Bebek sırt üstü pozisyonda, hafif eğimli dik bir düzeyde yatırılmalı.

ASLA HAZIR MAMA YEDİRMEYİN ASLA!



Her gün, her saat gazetelerde televizyonlarda peşpeşe dönen reklamlara aldanmayın. Hazır mamalar asla anne sütünün yerini tutmaz. İkincisi, yine asla sizin kendi elinizle evinizde hazırlayacağınız taze mamanın yerini tutmaz.. Üçüncüsü ve en vahimi her türlü hazır mama içinde mutlaka ama mutlaka katkı maddesi bulunan bir üründür. Bunlara kanmayın. Bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmek bir yana zayıflatmaktadır!