THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Bebek ağladığında ne yapılır?

Bebekler sadece gazı olduğu için ağlamaz...

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:06
Bebek ağladığında ne yapılır?

Bebekler sadece gazı olduğu için ağlamaz, ilgi istedikleri için de ağlar. Hatta bebekler günde Afrika’daki bazı kabilelerin yaptığı gibi belki 50 defa doyurulmak ister, uykuda oldukları sürenin dışında sürekli kucaklanmak, sevilmek ister. Bazen istediklerini yapsanız da, gazları olmasa da ağlarlar.

Bebeğin ağlaması ciğerlerine iyi gelir diye bir söylenti vardır, fakat aslı yoktur.

Bebek açsa, zayıfsa, güçsüz düşmüşse ve yorgunsa ciğerleri de güçlü olamaz. Dolayısıyla ağlaması bebeği ancak yorar.

“Bebek sessizliği sever” denmesinin de aslı astarı yoktur. Tam aksine gürültüyü sever! Çünkü bebek anne rahmindeyken 24 saat boyunca adeta bir elektrik süpürgesinin çalışmasına benzeyen gürültülerle yaşar. Durum böyleyken bebek doğunca siz onu sessiz bir odaya hapsederseniz bebek yalnızlık duygusu hisseder; bunalır ve ağlamaya başlar.

1-Sakin olun. Sizin sakin olmanız, bebeğinizi de etkileyecektir.

2-Bebeğinizin altını kontrol edin.

3-Bebeğinizin ateşi olup-olmadığını kontrol edin. Ensesine bakarak, anlayabilirsiniz.

4-Bebeğinizi emzirin.

5-Bebeğinizin gazı olup-olmadığını kontrol edin. Her emzirmeden sonra mutlaka bebeğinizin gazını çıkartmasına yardımcı olun, masaj yapın. Onu rahatlattıktan sonra uykuya geçmesini sağlayın.

6- Bazen küçük bebeğinizin sadece size ihtiyacı vardır. Beraber yatarak, onun tüm ihtiyacını karşılamış olursunuz.

7-Bebeğinizi kucağınıza alıp, onun dışarıya bakacak pozisyonda tutmaya çalışın.

8-Bebeğinize yumuşak şarkı veya sesler çıkararak, onu rahatlatmaya çalışın.

9-Bebeğinizi kucağınıza alıp, onunla oynayın. Sizinle beraber olması, teninizin teması onu rahatlatabilir. Kendini sizin yanınızda güvende hissedecektir.

10-Bebeğinizi sallayın. Bunu kucağınıza alarak, sallayabilirsiniz. Bu pozisyon bebeğinizin anne karnındaki pozisyonunu hatırlatacağı için onu rahatlatacaktır.

11-Bebeğinizi soyup, onun vücudunu kontrol edebilirsiniz. Vücudunda kızarıklık var mı? bebek bezi acaba bebeğinizin bacağını sıkıştırmış mı?

12-Sıcaklık ve su bebeğiniz yatıştırabilir. Bebeğiniz ılık su ile banyo yaptırabilirsiniz. İsterseniz suyuna lavanta yağı ekleyebilirsiniz. Lavantanın yatıştırıcı etkisinden yararlanabilirsiniz.

13-Bebeğinizin karnına ve sırtına dokunmak, bebeğinizi rahatlatacağı gibi anne-bebek arasındaki bağı da arttıracaktır.

14-Bebeğinize masaj yağı ile masaj yapın.

15-Bebeğinize emziğini verebilirsiniz. Bazen emme ihtiyacı olduğu zaman da bebeğiniz huzursuz olabilir.

16-Dış sesleri azaltın. Bazen bebeklerimiz dış etmenlerden de etkilenebilirler. O nedenle ışıkları kısın, televizyonun ya da müziğin sesini kısın.

17- Sıkı bir sıcak, yumuşak battaniye ile bebeğinizi kundaklamanız, onun sakinleşmesine yardımcı olabilir.

18-Arabada bir yolculuk bebeğinizin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Titreşim ve yatıştırıcı bir ses bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olabilir.

19-Bebeğinizle dolaşmaya çıkın. Bebek arabası ile dışarı da yürüyüş yapmak, hem sizin hem de bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olabilir.

20-Ağlayan özellikle kolik bebeklere elektrik süpürgesi veya saç kurutma makinesinin sesini dinletmek, anne karnındaki dolaşımının sesine benzediğinden bebeğinizin rahatladığını göreceksiniz.

21-Ne yaparsanız yapın, bebeğiniz halen ağlıyorsa size evde yardımı olan birinden destek alın, eşiniz veya anneniz olabilir.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:06
  1. bebekler neden ağlar
  2. bebek ağladığında ne yapmalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak?
    1. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    2. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz..
    3. Edirne'de minibüs devrildi: 13 kişi..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya..
    5. Önümüzdeki günlere hazırlıklı..
    6. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    7. Bakan Mustafa Varank'tan 'kesinti'..
    8. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri..
    9. Bebeklerde kelime haznesi
    10. Rusya - Türkiye maçındaki..
    11. Borsa, günü yükselişle kapattı
    12. Mutfakta temizlik nasıl olmalı?
    13. Gaziantep'te tarihi eser operasyonu!
    14. Kral Selman'dan "Cemal Kaşıkçı" talimatı
    15. Okula alışmayı zorlaştıran sebepler
    16. Beşiktaş'a Ljajic'ten müjdeli haber!
    17. Emine Erdoğan'dan çevre konusunda..
    18. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    19. İdman damga vuran anlar!
    20. Katil İsrail gerçek mermiyle saldırdı!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?