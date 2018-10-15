Bebek ağladığında ne yapılır?

Bebekler sadece gazı olduğu için ağlamaz, ilgi istedikleri için de ağlar. Hatta bebekler günde Afrika’daki bazı kabilelerin yaptığı gibi belki 50 defa doyurulmak ister, uykuda oldukları sürenin dışında sürekli kucaklanmak, sevilmek ister. Bazen istediklerini yapsanız da, gazları olmasa da ağlarlar.

Bebeğin ağlaması ciğerlerine iyi gelir diye bir söylenti vardır, fakat aslı yoktur.

Bebek açsa, zayıfsa, güçsüz düşmüşse ve yorgunsa ciğerleri de güçlü olamaz. Dolayısıyla ağlaması bebeği ancak yorar.

“Bebek sessizliği sever” denmesinin de aslı astarı yoktur. Tam aksine gürültüyü sever! Çünkü bebek anne rahmindeyken 24 saat boyunca adeta bir elektrik süpürgesinin çalışmasına benzeyen gürültülerle yaşar. Durum böyleyken bebek doğunca siz onu sessiz bir odaya hapsederseniz bebek yalnızlık duygusu hisseder; bunalır ve ağlamaya başlar.

1-Sakin olun. Sizin sakin olmanız, bebeğinizi de etkileyecektir.

2-Bebeğinizin altını kontrol edin.

3-Bebeğinizin ateşi olup-olmadığını kontrol edin. Ensesine bakarak, anlayabilirsiniz.

4-Bebeğinizi emzirin.

5-Bebeğinizin gazı olup-olmadığını kontrol edin. Her emzirmeden sonra mutlaka bebeğinizin gazını çıkartmasına yardımcı olun, masaj yapın. Onu rahatlattıktan sonra uykuya geçmesini sağlayın.

6- Bazen küçük bebeğinizin sadece size ihtiyacı vardır. Beraber yatarak, onun tüm ihtiyacını karşılamış olursunuz.

7-Bebeğinizi kucağınıza alıp, onun dışarıya bakacak pozisyonda tutmaya çalışın.

8-Bebeğinize yumuşak şarkı veya sesler çıkararak, onu rahatlatmaya çalışın.

9-Bebeğinizi kucağınıza alıp, onunla oynayın. Sizinle beraber olması, teninizin teması onu rahatlatabilir. Kendini sizin yanınızda güvende hissedecektir.

10-Bebeğinizi sallayın. Bunu kucağınıza alarak, sallayabilirsiniz. Bu pozisyon bebeğinizin anne karnındaki pozisyonunu hatırlatacağı için onu rahatlatacaktır.

11-Bebeğinizi soyup, onun vücudunu kontrol edebilirsiniz. Vücudunda kızarıklık var mı? bebek bezi acaba bebeğinizin bacağını sıkıştırmış mı?

12-Sıcaklık ve su bebeğiniz yatıştırabilir. Bebeğiniz ılık su ile banyo yaptırabilirsiniz. İsterseniz suyuna lavanta yağı ekleyebilirsiniz. Lavantanın yatıştırıcı etkisinden yararlanabilirsiniz.

13-Bebeğinizin karnına ve sırtına dokunmak, bebeğinizi rahatlatacağı gibi anne-bebek arasındaki bağı da arttıracaktır.

14-Bebeğinize masaj yağı ile masaj yapın.

15-Bebeğinize emziğini verebilirsiniz. Bazen emme ihtiyacı olduğu zaman da bebeğiniz huzursuz olabilir.

16-Dış sesleri azaltın. Bazen bebeklerimiz dış etmenlerden de etkilenebilirler. O nedenle ışıkları kısın, televizyonun ya da müziğin sesini kısın.

17- Sıkı bir sıcak, yumuşak battaniye ile bebeğinizi kundaklamanız, onun sakinleşmesine yardımcı olabilir.

18-Arabada bir yolculuk bebeğinizin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Titreşim ve yatıştırıcı bir ses bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olabilir.

19-Bebeğinizle dolaşmaya çıkın. Bebek arabası ile dışarı da yürüyüş yapmak, hem sizin hem de bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olabilir.

20-Ağlayan özellikle kolik bebeklere elektrik süpürgesi veya saç kurutma makinesinin sesini dinletmek, anne karnındaki dolaşımının sesine benzediğinden bebeğinizin rahatladığını göreceksiniz.

21-Ne yaparsanız yapın, bebeğiniz halen ağlıyorsa size evde yardımı olan birinden destek alın, eşiniz veya anneniz olabilir.