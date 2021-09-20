  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bebek açıklarında teknede yangın
Aktüel

Bebek açıklarında teknede yangın

Beşiktaş'ta Bebek açıklarında bir teknede çıkan yangını, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 19:38:00 -
Bebek açıklarında teknede yangın

Beşiktaş'ta Bebek açıklarında bir teknede çıkan yangını, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Bebek koyu mevkisinde 17 metre boyundaki teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGEM'e ait hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, yangını söndürüp tekneyi yedekleyerek sahile yanaştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de tekneye kıyıya yanaştırılınca müdahalede bulundu.

KEGM ve itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay