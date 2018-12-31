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Bebeğinizin gözlerine iyi bakın

Bebeğinizin gözlerine iyi bakın. Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda, göz bebeklerinin birinde ya da ikisinde birden beyazlık görürseniz, hemen doktora başvurun.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:41
Bebeğinizin gözlerine iyi bakın


Erişkinlerde rastlanan göz hastalıkları yenidoğan bebeklerde de görülebilir. Ancak yenidoğanda ilave olarak erişkin yaşlarda görülmeyen hastalıklar da vardır.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı

Yenidoğan bebeğinizin bir veya iki gözünde sulanma, çapaklanma ve kızarıklık varsa; gözyaşı kanallarının doğuştan tıkalı olabileceğini düşünerek, göz doktoruna götürmelisiniz.

Katarakt

Eğer bebeğinizi kucağınıza aldığınızda, bir veya iki gözünün göz bebeğinde beyazlık görürseniz, hemen doktora başvurun. Bu durum genellikle katarakt sonucu olduğu gibi; beyaz göz bebeği, göz içi tümörler veya bazı özel durum göz hastalıklarında da nadir de olsa görülebilir.

Göz tansiyonu

Başlangıçta belirti vermeyebilir. Gözler normalden büyük ve sulu olur. Göz tansiyonu, önlenebilir körlük sebeplerindendir. Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse olumlu sonuca ulaşma şansı da o kadar çok olur.

Şaşılık

Yenidoğan bebeklerde konjenital yani doğumsal şaşılık olabilir. Zor doğumlarda, travma sonucu gözü hareket ettiren kasların siniri zedelenebilir ve buna bağlı göz kayması olabilir. Genellikle burun kökü geniş olanlarda yalancı şaşılık olabileceği gibi, katarakt göz içi tümörlerinde de göz kayması olabilir. Gözde ileri derecede refraksiyon (kırma bozukluğu) da varsa kaymaya neden olabilir. Eğer bebeğinizde göz kayması varsa, mutlaka göz doktoruna gidin.

Göz enfeksiyonları

Genellikle doğum sırasında, doğum yolunuzda bulunan mikroplar, bebeğinizin gözünde enfeksiyona sebep olabilir. Bu bebeğinizde; çapaklanma, kızarıklık, sulanma ve göz kapaklarında şişlik şeklinde belirti verir. Gözyaşı, kanal tıkanıklığında; çapaklanma ve sulanma yapar. Tedavisi, hekim kontrolünde yapılmalıdır.

Yenidoğan bebeklerde prematüre retinopatisi (ROP)

Erken doğumlarda ve kuvözde kalan bebeklerde mutlaka prematüre retinopati (ROP) muayenesini yapılmalıdır. Çünkü bu durumlarda; gözün sinirleri, görme hücreleri ve damarları etkilenir. Kuvözde kalmak bebeklerde nadir de olsa gözün damar tabakasında gelişme geriliğine sebep olabiliyor.

Bebeğinizin gözlerinde

Kızarıklık, sulanma varsa

Çok çapaklanıyorsa

Göz bebeğinde lekeler varsa

Göz ve göz çevresi normal bir görüntü de değilse

Şaşılığı geçmiyorsa

Gözü ya da gözleri sürekli kayıyorsa

Doktora gitmelisiniz. Her hastalıkta olduğu gibi sorunun erken teşhisi önlenebilir rahatsızlıkları engeller, hastalığın kalıcı olmasının önüne geçilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:45
  1. bebeklerde göz sağlığı

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