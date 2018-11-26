Bebeğinizi yanınızda değil, beşikte uyutun!

ANNE KOYNUNDA DEĞİL BEŞİKTE UYUMALI

Bebek hastaneden eve geçtikten sonra annesinin baş ucunda ama kendi beşiğinde uyumalıdır. Yenidoğan bir bebek asla annesinin koynunda uyumamalıdır. Birçok bebek ölümü bu sebeple gerçekleşir. Bebek beşiğinde sırt üstü, sere serpe yatmalıdır. Bebekler zaten sırt üstü yatar ama kafaları sağa ya da sola dönük olur. Bunu kendileri otomatikman yapar. Siz bebeğin pozisyonunu düzeltmemeli, müdahale etmemelisiniz. 'Sırt üstü yatırırsam kafası düz olur' düşüncesi de tamamen yanlıştır. Çünkü zaten kafasını sağa ya da sola doğru çevirip yatar.

TEN KOKUNUZUN SİNDİĞİ ÇARŞAFI YATAĞINA KOYUN

Bazen anne-babalar bebeği kendi yataklarının içerisinde uyutmaya çalışır. Bu da bir alışkanlık olup anne ile babaya rahatsızlık verebiliyor. Bundan kurtulmak için sizin yatmış olduğunuz, ten kokunuzun sindiği çarşafı bebeğinizin yatağına serin ve 1-2 gün bebeğinizi bu çarşaf içinde kendi beşiğinde veya yatağında uyutun. Göreceksiniz ki, yatağa alışacak ve sizin yanınızda yatma alışkanlığını terk edecektir.

ODAYI 6 AY SONRA AYIRABİLİRSİNİZ

İlk 6 ay saf anne sütü alması gereken bebeğin annesine yakın bir yerde uyuması gerekmektedir. 6 ay bitip ek gıda yemeye başladığı zaman kendi odasına geçme zamanı gelmiş demektir. Bu aşamada ise sizin onun odasına konuk olmanız gerekmektedir. Yani sizi görebileceği bir kanepede siz de onunla beraber yatmalı ve o gözlerini kapatıp uykuya dalıncaya kadar odada kalmalısınız ki bir güvensizlik oluşmasın. Bir süre sonra da kendi odasına alışacak ve bu şekilde sistemi oturtmuş olacaksınız.

LOŞ IŞIK SESSİZ ORTAM VE SAKİN MÜZİK

Sessiz ve fazla aydınlık olmayan, güvenliğinin sağlandığı, güneş gören, nemsiz, hava akımı olmayan ve her gün havalandırılabilen bir oda tercih edilmelidir. Oda ısısının 21-25 derece arasında olması yeterlidir. Bebeğiniz uykuya dalmadan önce sessiz bir dönem geçirmesini sağlanması, ışıkları azaltma, sakin bir müzik dinletme gibi bir rutin geliştirmeye çalışılması ve bunların düzenli yapılması bebeğinize uyku saatinin geldiğini hissettirecektir.

DALMADAN EMZİĞİNİ ÇIKARIN

Bebeğinizi yatağa emzik ile yatırmayın. Emzik bebeklerin emme refleksini tatmin etmek içindir, uykuya dalması için değil. Eğer bebeğimiz uykuya ağzında emzikle dalarsa, tam uyumadan emziği ağzından çıkartın ve yatakta emziksiz kalsın.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Bebek beşiği ve karyolası seçimi yaparken 5 ana değerlendirme kriteri vardır bunlar; güvenlik, taşınabilirlik, konfor, fonksiyon ve fiyattır. Bebek beşiklerinde olması gereken özelliklerin başında taşınabilirlik gelmektedir. Zaten beşiği diğer bebek yataklarından ayıran en önemli özellik budur. Bebeğimizin sürekli gözetimimiz altında kalması başka türlü pek mümkün olmaz. Piyasada portatif beşik olarak bilinen taşınabilir bebek beşiklerinde bu özelliği sağlamak için hafif malzeme kullanımı, tekerlekli ayaklar ve katlanabilir dizayn özellikleri bulunur. Beşikler arasından seçim yaparken taşınabilirlik önemli bir kriter olsa da beraberinde bazı güvenlik riskleri oluşturmaktadır. O nedenle her zaman en önemli kriterimiz tartışmasız güvenlik olmalıdır.