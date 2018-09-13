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Bebeğinize lütfen bunları yapmayın

Bebeğiniz için yapmayacağımız şey yoktur değil mi? Ama olmalı.. Bakın sıralıyoruz:

13 Eylül 2018 Perşembe 20:09
Bebeğinize lütfen bunları yapmayın

Emziğini ağzınıza sokmayın

Bebeğin flora denilen ağız içi bakteri içeriği yaşla birlikte olgunlaşır. Annede olan diş çürüğü, ağız içi enfeksiyon ya da solunum yolu enfeksiyonu etkenleri bu yolla kolaylıkla bebeğe geçebilir. Yere düşen emziği yalamak yerine kaynamış su veya içme suyu ile durulamak daha iyidir.

Aynı şekilde çocuğumuzu beslediğimiz kaşığı kendi ağzımıza sokup çıkarmamız da çok yanlış.

Sivilcelerini sıkmayın

Travmatik temaslar, hatta sert battaniyeler bile hassaslaşmış bebek cildi için önerilmez. Sıkmak ya da ovalamak gibi hareketler aknelerin enfekte olmasını kolaylaştırır. Sivilcelerin kendiliğinden geçmesi beklenmeli..

Kalın giydirmeyin

Kalın giydirilip, terlemesi bebek için soğuk algınlığı riskini arttırır. Bebeğin dış sıcaklıklara uyum yeteneğini azaltır. Bebekler için pamuklu, rahat giysiler tercih edilmelidir.

Kundaklamayın

Kalça çıkığı riskini arttıran bu yöntemi artık hekimler onaylamıyor.

Havaya atarak oynamayın

Çünkü bebeklerin boyun ve omurgayı destekleyen kasları yeterince gelişmemiştir. Sakatlanmalara sebep olabilir. Ancak yapılan araştırmalar; ileri aylarda özellikle babaların bu tür az miktarda risk alan oyunlarının bebekte heyecan uyandırdığını ve annenin koruyucu tutumu yanında bebek gelişiminde denge unsuru olduğunu da göstermiş.

Uyuturken aşırı sallamayın

Bebeğin beyin zar veya damarlarında yırtılmaya, kanama şeklinde tarif edilen tabloya yol açabilmektedir. Bacakta ılımlı, hafif şekilde sallamak yeterlidir.

Geceleri aydınlık odada uyutmayın

Kendiniz de uyumayın bebeğinizi de uyutmayın aydınlık veya yarı aydınlık odada.. Gece uykusu için karanlık ve sessiz ortam olmalı..

Öpmeyin, öptürmeyin

Bağışıklık sisteminin yeterince gelişmemiş olmadığından bebek her türlü enfeksiyona açıktır. Hastalık riskini arttırır.

6 aydan önce ek besin vermeyin

Bebekler için en doğal ve iyi besin olan anne sütünün ilk 6 ay bebeğin besin gereksiniminin tümünü karşıladığını artık herkes biliyor. Ek besin; alerji, kabızlık, kusma, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini de beraberinde getirebilir.

Mamasını bulamaç gibi vermeyin

Tüm ek besinleri bulamaç olarak alan bebek tat duyusunu ve çiğneme alışkanlığını geliştirmekte zorlanır. Başlangıçta annelere kolay ve cazip gelen bulamaç yöntemi 1 yaşa yaklaşan çocuklarda kâbusa dönüşebiliyor. Hep aynı tadı alan çocuk bu tattan bıkıyor ama tekli tatlarla da yabancılık çekiyor ve çiğneyemiyor.

Ellerine cep telefonu vermeyin

Cep telefonu ve benzeri elektronik aletlerdeki radyasyon, bebeklerin naif bünyelerine daha hızlı nüfuz etmektedir.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:09
  1. bebek bakımı
  2. bebek bakımında yapılan yanlışlar

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