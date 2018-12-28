Bebeğiniz işitme özürlü olmasın



Bazı hastanelerde doğan her bebeğe bu test yapılıyor, bazılarında ise bu konu pek umursanmıyor. Halbuki, test yapılan hastanelerde sık sık işitme özürlü bebeklere rastlanıyor.

Takılan cihaz sayesinde duyabilen bebekler, konuşmayı öğreniyor ve konuşma engelli olmuyorlar. Özellikle ailesinde işitme engeli bulunanların, bebeklerine ilk altı ayda mutlaka bu testi yaptırması gerek.. Sadece 3 dakika süren bu test sayesinde, konuşma özrü ortadan kaldırılabilir. Yeni doğan her bebeğe işitme testi yapılması gerekiyor. Fazla bir maliyeti yok.. Bütün ailelerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. İlk altı ay içinde cihaz takılırsa çocuklar konuşabiliyor. Altı aydan sonra takılan cihazla çocuklar, biraz duyabiliyor ama konuşamıyor. Özellikle ailede konuşma, işitme özürlü kişiler bulunuyorsa bu testi yaptırmakta gecikmeyin..