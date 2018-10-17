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Bebeğiniz diş mi çıkarıyor?

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? İşte bebeklerde diş çıkarma belirtileri...

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:13
Bebeğiniz diş mi çıkarıyor?

YÜKSEK ATEŞ

Bebekler diş çıkarırken dişetlerindeki şişme nedeniyle ateş hep vardır ancak 38 derecenin altında ateşler bu durum için normal kabul edilebilir. 38 derecenin üzerindeki ateşlenmelerde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Ateşlenme her ne kadar diş çıkarma belirtilerinden biri olsa da bazen aynı zamana denk gelmiş farklı hastalıkların habercisi de olabilir. Ateş, bebeğin diş çıkarma sürecinde bağışıklığının azalması nedeniyle viral bir enfeksiyona bağlı da oluşabileceği için özellikle yüksek ateşlerde mutlaka doktora başvurmanız gerekir.

İSHAL

Tükürük salgısı arttığı için bu durum bağırsak hareketlerini artırıp ishale neden olabilir. Bu durumda daha çok sıvı kaybı yaşayacak olan bebeğinize bol bol su içirmeniz ve bazı besinlerle vücut direncini yüksek tutmanız gerekir.

SALYA

Diş çıkarma belirtilerinin en önemlisidir. Diş çıkarma döneminin başlaması diş etinin açılmasından 3 ay önce başlar. Bu süreçte salya(tükürük) artışı gözlemlenir.

ISIRMA

Diş çıkaran bir bebek, dişetlerini rahatlatmak için eline ne geçirirse ağzına götürecektir hatta sizin parmaklarınızı bile...

UYKUSUZLUK - HUZURSUZLUK - SİNİRLİ OLMA HALİ

Kolay değil, bebeğinizin ağzının içinde bir şey oluyor. Bu dönemde gördüğünüz diş çıkarma belirtileri oldukça normal belirtilerdir. Bebeğinizin diş etleri kaşınıyor hatta canı da yanıyor olabilir, haliyle asabiyet, huzursuzluk ve uyku problemi kaçınılmaz oluyor.

AĞRI

Diş çıkarma belirtisinde bazı bebekler ağrı yaşarken bazılarında ağrı problemi oluşmaz. Ağrının nedeni ise diş çıkarken dişetinde enflamasyon gelişir.

İŞTAHSIZLIK

Diş çıkarma belirtilerinden olan iştahsızlık; oldukça beklenen bir durumdur.  Bebeğiniz diş çıkarırken canının yanması ve durmadan dişeti kaşınan bebeğiniz huzursuz bir süreç geçiriyor olacağından bir şey yemek istememesi normal bil durumdur.

ÇENE VE YÜZDE KIZARIKLIK

Bebekler diş çıkarmaya başladıkları zaman, diş çıkarma belirtilerinden olan salya artışı sebebiyle çene ve ağız çevrelerinde kızarıklık ve döküntüye yol açabilir. Bu dönemde bebeğin yüzü temiz ve yumuşak bir bezle silinerek uygun bir nemlendiricili kremle desteklenebilir.

HAFİF ÖKSÜRÜK

Aşırı salya bebeğinizin zaman zaman tıkanmasına ve öksürmesine sebep olabilir.

DİŞ ETİNDE KANAMA

Diş çıkarma belirtilerinden olan diş etinde kanama sık görülen bir belirti değildir ancak olası bir belirtidir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda doktorunuzla iletişime geçmeniz daha sağlıklı olacaktır

KULAK ÇEKİŞTİRME, YANAK KAŞIMA

Dişetlerindeki ağrı, sinir yolları üzerinde olan kulak ve yanağı etkileyebilir. Bundan dolayı bebeğiniz kulağını çekiştirip yanağını kaşıma ihtiyacı hisseder.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:13
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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