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Yaşam Bebeğinin canını göz göre göre tehlikeye attı
Yaşam

Bebeğinin canını göz göre göre tehlikeye attı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 21:16:00 -

Bursa'da bir sürücü eşi ve bebeğiyle birlikte ekipmansız bir şekilde motosiklette yolculuk yaptı.

Bursa’da bir sürücü, eşi ve bebeğiyle ekipmansız halde iki teker üzerinde yolculuk yaptı. Ne kendilerini ne de yoldakileri düşünen sürücü yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydan geldi. Bursa’da bir sürücü eşi ve bebeğiyle birlikte motosiklet üzerinde yolculuk yaparken kameralar tarafından görüntülendi. Hem kendisini hem de eşi ve bebeğini riske atan sürücünün yürekleri ağza getiren görüntüleri telefon kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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