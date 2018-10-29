Bebeğin vebali annede

Hamile kalma imkanı olan her kadının mutlaka folik asit desteği alması gerekiyor. Hamilelikte yeterli miktarda folik asit alımının bebekte merkezi sinir sistemi anomalileri görülme ihtimalini azaltmaktadır. Ne demek bu? Bu şu demek folik asit eksikliği halinde bebeğin kafatası ve beyni gelişmez. Ayrıca yarık damak ve bazı kap defektleri gibi anomalilerin de folat alımındaki azlığa bağlı olduğu ileri sürülmektedir.

Folik asit ya da diğer adıyla folasin suda çözülen bir vitamindir ve B vitamini grubuna aittir. B9 vitamini olarak da bilinen folik asidin bazı kanser türlerinden, Alzheimer hastalığına kadar birçok alanda koruma sağladığı biliniyor.



Ruhî ve fizikî sağlığı korumak için folik asit de gereklidir. Hücre büyümesi ve yenilenmesinde önemli işlevleri bulunan folik asit eksikliği iştahın azalması, kilo kaybı, baş ağrısı, çarpıntı ve çeşitli davranış bozuklukları şeklinde kendini gösterebilir.

Mercimek, Fasulye ve Bezelye:

Kalsiyum, protein, potasyum yönünden zengin fasulyeden bir kase yemek günlük folik asit ihtiyacının neredeyse yarısını, bir tabak mercimek ise günlük ihtiyacın %90’ını karşılar.

Koyu Yapraklı Sebzeler:

Folik asit “foliage – yeşillik” kelimesinden türemiştir. Bunun nedeni yeşil yapraklı sebzelerin folik asit yönünden zengin olmasıdır. Örneğin bir kap ıspanak 263 mcg (mikrogram) folik asit içerir. Ya da bir kap lahana, şalgam veya marul günlük folik asit ihtiyacını karşılamanıza yeter.

Bamya:

Sindirim sisteminde istenmeyen toksinlerin temizlenmesine ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bamya yüksek oranlarda folik asit içeriyor.

Karnabahar:

Bir kase karnabahar günlük folik asit ihtiyacının %24’ünü karşılar. C vitamini açısından da zengindir.

Pancar:

Karaciğer temizliği için birebir olan pancar antioksidan ve folik asit yönünden en iyi kaynaklar arasında.

Turunçgiller:



Diğer meyvelere göre daha yüksek oranlarda folik asit bulunan portakal ve diğer tüm narenciye çeşitleri sıvı ya da katı halde tüketilebilir. Hatta bu meyvelerin suyunu içerek daha yüksek oranlarda folik asit alabilirsiniz.

Kuruyemişler:

Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam ve keten tohumu yüksek oranlarda folik asit içerir. Bunun dışında fındık ve badem de iyi birer kaynaktır.

HAŞLAMA VEYA BUHAR..

Saydıklarımız dışında haşlanmış mısır, kabak, greyfurt, çilek ve ahududu iyi birer folik asit kaynağı olarak günlük beslenme programına dahil edilebilir. Folik asit bulunan besinlerden en yüksek verimi alabilmek için tavsiye edilen pişirme yöntemi buharda pişirme ya da haşlamadır.

Vücudun normalden daha fazla folik aside ihtiyaç duyduğu durumlar arasında; gebeliğin ilk dört haftası, bazı anemi türleri, diyaliz tedavisi, karaciğer rahatsızlıkları, çölyak hastalığı, emzirme dönemi ve sigara kullanımı gelmektedir.

Folik asit eksikliği uykusuzluk, depresyon, zihinsel ve fiziksel yorgunluk ile dişi saran dokularda sorunlara sebep olabilir.