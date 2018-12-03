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Bebeğin altını değiştirirken...

‘Nasıl olsa hazır bezler var!’ deyip geçmeyin. Çok titiz ve özenli olmanız gerekiyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
Bebeğin altını değiştirirken...

Bebekler çoğu zaman altı değiştirilirken ve yanlış uygulamalar sebebiyle hastalanıyor.

Önce kendi eliniz temiz olmalı

Bebeklerin altını temizlemek, hele ki artık hazır bezler olduktan sonra çok kolay gibi görünüyor. Gerçekten kolay! Fakat gereken hijyen önlemleri alınırsa.. Bebeklerin birçoğu farkında olunmaksızın bu alt değiştirmeler sırasında hastalanıyor. Anne-baba, sonra da “Neden oldu anlamadım!” diye üzülüyor.

Önce kendi eliniz temiz olmalı. Bütün alt temizliği sırasında kullanacağınız malzemeleri, bir elinizi bebeğin üzerinden çekmeden mutlaka öteki elinizin uzanacağı yakınlıkta olması için önceden hazırlayın.

Bebeğinizi çok sıcak olmayan ve hava akımı almayan, düşmeyeceği bir yere, bir örtünün üzerine yatırın.

Bezin yan tarafındaki cırt cırtlı bantları sökün, kendinizden emin bir şekilde ama bebeğin de ayaklarını acıtacak kadar sıkmadan sol elinizle bebeğin iki ayağını kavrayıp ayaklarını yukarı kaldırın. Sağ elinizle bebeğin alt bezini, yukarıdan aşağı doğru kaydırarak alın ve bebeğin poposunun altına doğru katlayın, böylece poposuna bulaşmış olan kakanın çoğu beze gelecektir ve siz onu temizlerken eski bez örtünün kirlenmesine biraz engel olabilecektir...

Bebeklerin çoğu, özellikle erkek bebekler bez açıldığında hissettikleri serinlikle çiş yapmaya meyillidirler. Bunun için ya bezi gevşetip biraz bekleyin, çişi gelmişse eski beze yapsın ya da yakınınızda bulunduracağınız bir peçeteyi, siz altını temizleyene kadar olası etrafı ıslatmalara karşı pipisinin üstüne koyabilirsiniz.

Pişiklere dikkat!

Temizliği her zaman önden arkaya, yani bebek yatarken yukarıdan aşağıya doğru yapın, karın hizasından aşağıya doğru yapılan temizlik özellikle kız bebeklerin idrar yolları sağlığı için kakanın idrar yollarına bulaşmaması maksadıyla tavsiye edilmektedir.

Erkek bebekler içinse önce anüs çevresini, sonra pipisini çekmeden yavaşça kaldırarak pipisinin altını ve hayaların etrafını, en son da pipisini yukarıdan aşağı doğru temizleyin.

Temizlik için bebeklerin hassas cildine uygun ıslak temizleme mendilleri veya pişik varsa kaynatılıp soğutulmuş suya batırarak ıslatacağınız, eczanelerde satılan, hazır kesilmiş gazlı bezlerden faydalanabilirsiniz. Pişik ciddi boyutlara erişmişse mutlaka doktoruyla görüşüp ona göre hareket ediniz.

Popoyu temizledikten sonra bacak aralarında ve bacaklarda oluşmuş kıvrımların arasını bir başka mendille veya bezle nazikçe temizleyiniz. Bu temizliği de yaptıktan sonra bebeğin altından eski bezi alıp yeni kuru bezi yerleştirebilirsiniz.

Bez seçiminizde bebeğin ayından ziyade kilosuna uygun ve bacaklarının rahat hareket edebileceği bezleri tercih ediniz. Bezi yerleştirdikten sonra kuru bir yumuşak havluyla hafif dokunuşlarla, sürtmeden bebeğin silinen bölgelerini özellikle kıvrımları kurulayınız ve pişik önleyici kremi sürünüz.

Ortam sıcaklığı ve vaktiniz müsaitse bebeğin altını temizledikten sonra bezi kapamadan evvel bir dakika kadar açık tutmanız hem bebeğinizin hoşuna gidecektir hem de altının tam kurumasını sağlayacaktır.

Bezi kapatırken erkek bebeklerin pipisini aşağı doğru yönlendirmek göbek hizasına kadar ulaşabilecek ıslaklıkları engelleyebilir. Bezin belini çok sıkmayınız, çok gevşek de olmasın. Mesela sizin iki parmağınız bebeğin bezi ile göbeği arasına rahatça girebiliyorsa bu sıkılık yeterlidir.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
  1. bebek altı nasıl değiştirilir
  2. bebek bezi değiştirirken dikkat edilmesi gerekenler

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