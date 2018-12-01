Bebeği yanlış kundaklamayın!



Yeni dogan bebeklere yapılan yanlış uygulamalar kalça çıkığına, hatta sakatlığa sebep.. Yamuk bacaklar, çarpık basmalar hep bu yüzden.. Kundak yapmak ve bebeği ayaklarından tutup baş aşağı sallamak onlara tehlikeli muamelenin ilk sırasında yer alıyor.

Doğuştan kalça çıkığı, hayatın ilk haftalarında görülen bir sorun.. Doğum sırasında bebeğin kalçaları çıkığa eğilimli çünkü.. Bazı doktorların yaptığı yanlış uygulamalar da kalça çıkıklarına yol açıyor.

Öte yandan kundaklamak ve çocuğu ayaklarından tutup baş aşağı sallamak kalçayı çıkık hale getiren yanlış uygulamaların başında geliyor. Anne karnında kolları ve bacakları kıvrık duran bebeğin bir süre daha bu pozisyonu koruması, yaratılışın icabı.. Bunun aksine, kalça ve dizleri zorla düzeltilerek sıkıca kundağa sarılmış bebeklerde kalçalar çıkığa eğilimli hale getirilmekte.. Kalça çukuru henüz tam gelişmemiş yeni doğan bebeğin, bu zorlamalar yüzünden kalçası çıkabilmekte...

Her ne kadar doğuştan desek de bebeklerimizin kalçaları doğuştan çıkık değildir. İlk haftalarda yapılan yanlışlar sonucu çıkmaktadır. Bu hastalığın görülme sıklığı binde 1-2 civarındadır. Fakat bu hiç de azımsanmayacak bir orandır. Doğuma hazırlanan annenin gevşeyen bağ dokuları anne karnındaki bebeğin bağ dokularının da gevşemesine sebep olmaktadır. Bu durum bebeği doğumdan sonraki ilk haftalarda kalça çıkığına eğilimli hale getirmektedir. Bu vakitlerde bebeğe yapılan yanlış uygulamalar kalça çıkığı riskini artırır.

Sağ ve sol kıvrımlar eşit sayıda olmalı

Anne ve babaların yeni doğan bebeği çok iyi gözlemlemesi, bebeğin kalça ve uyluklarındaki kıvrımlara dikkat etmeleri gerekir.

Sağ ve soldaki kıvrımlar eşit yerde ve sayıda olmalıdır. Eğer bir eşitsizlik varsa kalça çıkığı olma olasılığı yüksektir. Bu kıvrımlardaki eşitsizlik mutlaka kalçanın çıkık olduğu anlamına gelmez. Fakat çok önemli bir uyarıdır. Kalçaların birinin veya ikisinin bebeğin altını değiştirirken yeterince açılmaması da çok önemli bir belirtidir. Bu belirtiler aileleri uyarmalı ve bir doktora başvurmaları gerektiğini hatırlatmalıdır.

Kalçası çıkık bebekler normal bebeklere oranla daha geç yürür. Yürümede gecikme veya daha kötüsü topallayarak yürüme kalça çıkığı belirtisi olabilir. Çıkık kalçayla topallayarak yürüyen bebeklerin tanısını koymak çok kolaydır. Fakat çok geç kalınmıştır. Günümüzde ultrason, kalça çıkığının erken tesbitinde çok önemli araçtır.

Ultrason, henüz kalça topuzu ve çukuru kıkırdak iken kalçada muhtemel bir çıkık veya gevşekliğin erkenden görülmesini sağlıyor ve erken tedavi fırsatı veriyor. Çünkü bu yaşlarda basit sargılar ve cihazlar, kalça çıkığının yerine konmasında ve normal gelişmesinde yeterli olmakta.. Altı aydan sonra çıkmış kalçanın kendiliğinden yerine girmesi mümkün değil ve ameliyat ile tedavi gerekmekte.. Zaman geciktikçe ameliyat ağırlaşmakta, ameliyat sonrası normal bir kalçanın gelişme ihtimali azalmaktadır. On sekiz aydan sonra bebeğin kalçasını yerine yerleştirmek yetmemekte, çukuru oluşturma için ağır kemik ameliyatları da gerekmekte..