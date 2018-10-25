Bebeği pişikten korumak için...



Pişiğin başlıca sebebi bebeğinizin hassas derisinin tahriş olmasıdır. Pişik, bebeklik döneminin en sık karşılaşılan sağlık problemidir. Bebek bezindeki tahriş edici maddelerin o bölgeye temas etmesiyle ortaya çıkar. Bu maddeler genellikle idrar ve kakadaki, bazen de kullanılan bez ya da bezin yıkandığı deterjandaki maddeler olabilir.

Pişik Neden Oluşur?

1- Alt bezin temizliğinde kullanılan deterjanlar veya temizlik maddeleri

2- Kötü hijyen

3- İshal

4- Alt bezinin yeterince sık değiştirilmemesi

5- Mantar enfeksiyonları. Tahriş olmuş deride nem ve artan ısı yüzünden bazı mikroplar üreyebilir. Bu durumda pişikli bölge mikrop kapar. Böyle bir durumda genellikle Candida adı verilen mantar enfeksiyonu gelişmektedir. İki yaşına kadar olan pek çok çocukta hastalıklı bölgeden bu mantar izole edilmiştir.

6- Bebeğin beslenmesinin değişmesi, anne sütünden mamaya ya da besinlere geçmesi.

Evde Tedavi

Doğru bir cilt bakımı, pişik için en önemli tedavilerden biridir. Aşağıdaki teknikler pişiğin süresini kısaltmaya ya da şiddetini azaltmaya yardım edebilir:

Bebek bezleri her zaman olduğundan daha sık değiştirilmelidir.

Cilt, çok yumuşak bir sabunla yıkanıp havayla veya hafif vuruşlarla kurulanabilir.

Cilt temizlenmeli ama başka cilt tahrişlerine yol açabilecek sert ovalamalardan kaçınılmalıdır. Temizledikten sonra, cilt iyice havalandırılmalı; mümkünse bebek bezinden saatlerce uzak tutulmalıdır.

Böyle zamanlarda plastik sızdırmaz külotlar kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Bazı gıdalar kızarıklığı kötüleştirebilir. Eğer böyle olursa, pişik iyileşene kadar bu gıdaları vermekten uzak durun.

Ne nerede, ne zaman?

Eğer pişiğe temas ya da alerjik deri iltihabı sebep olmuşsa, buna sebep olabileceğini düşündüğünüz ve yeni kullanmaya başladığınız herhangi bir sabun ya da deterjan çeşidini de kullanmayı kesin.

Eğer pişiğe bir mantar enfeksiyonu neden olmuş gibi görünüyorsa, reçetesiz satılan antifungal (mantar önleyici) yüzey kremleriyle tedavi edilebilir.

Yüzeyde kullanılan steroidler, alerjik ya da cilt problemleri sebepli pişiklerde kullanılabilir ancak mantar enfeksiyonlarında kullanılmamalıdır.

Hekimle konuşun

Bebeğinizin doktoruyla konuşmadan önce, yüzey steroidlerini bebeğinizin cildinde hiçbir zaman kullanmayın.

Nemi sınırlayacağından, çinko oksit ya da vazelin de etkili olabilir.

Tıbbi Tedavi

Eğer çocukta (ya da yetişkinde) mantar enfeksiyonu var gibi görünüyorsa, doktor antifungal kremler ya da ilaçlar tavsiye edebilir.

Eğer çocukta impedigo, yani iltihaplı isilik (bir bakteriyel enfeksiyon) varsa, antibiyotikler reçete edilebilir.

Eğer pişik mantar enfeksiyonu gibi görünmüyorsa, doktorunuz kısa süreli hafif bir yüzeysel steroid krem ya da merhem tavsiye edebilir.

Pişikten bebeğimi nasıl korurum?

1- Bebeğin cildi tahriş edici maddelere(sert sabunlara, deterjanlara) maruz bırakmamalı;

2- Bebeğin altının temiz kuru ve serin kalması sağlanmalı;

3- Cildin bezle ve deriyle sürtünmesi engellenmeli;

4- Güneşten Kaçınılmalı;

5- Enfeksiyonlara karşı dikkatli olunmalı(özellikle ishalde pişiklerin arttığı unutulmamalı);

6- Pişikten korunmak için cildi koruyucu özellikte olan pişik kremleri kullanılmalı;