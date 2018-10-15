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Bebeği nasıl giydirmeli?

Normal doğum ağırlığındaki bir bebeğin giyimi bulunduğu ortamın sıcaklığına mevsime göre değişir.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:56
Bebeği nasıl giydirmeli?


Ayrıca şunlara bilhassa dikkat etmelisiniz:

● Bebek üşüdüğü zaman nefes alma hızı artar ve huzursuzlaşır.

● Üstelik bebeklerin en büyük ısı kaybı başlarında olur.

● Bebeğin üşüdüğü ellerinden veya ayaklarından değil, giyimli olan bir bölgesi ellenince anlaşılır.

Bebeğinizi giydirirken ise şunlara özen göstermelisiniz:

● Yenidoğan döneminde bebeğinizi yatak, karyola veya değiştirme masası gibi düz bir yüzeyde giydirin.

● Bebeğinizin kafasından bir giyisiyi geçirirken, yakasını açın. Burnuna ve kulaklarına dikkat edin. Düğmeli değil, çıt çıtlı tulumları tercih edin.

● Kollarını giydirirken, elinizi kolun içine sokarak, bebeğinizin elini kavrayın ve daha sonra kolu geçirmeye özen gösterin.

● Giysilerini çıkarırken, sırtını ve başını destekleyerek önce kolları çıkarın.

Yüzde yüz pamuklu tercih etmelisiniz

Bebeklerin cildi oldukça hassas olduğundan, tene temas edecek giyisilerin yüzde 100 pamuklu kumaşlardan üretilmiş olması önem taşır. Bu tür kumaşlar bebeği terletmez, cildini tahriş etmez. Ayrıca sık yıkamaya uygundur. Giysinin yıkama talimatında yazılı kurallara uyulduğu sürece uzun süre de dayanır.

Çok fazla yenidoğan giysisi satın almayın. Bebekler doğduktan sonra ilk birkaç hafta içerisinde inanılmaz bir hızla büyür. Aldıklarınız bir işe yaramaz, kenarda kalır.. 

 

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:56
  1. bebek nasıl giydirilmeli
  2. pamuklu kıyafet

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