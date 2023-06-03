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Ekonomi BDDK'dan izin çıktı: Yeni bir banka daha geliyor
Ekonomi

BDDK'dan izin çıktı: Yeni bir banka daha geliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-03 13:19:00 -
BDDK'dan izin çıktı: Yeni bir banka daha geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, 12 Ekim 2022'de kuruluşuna onay verdiği Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

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