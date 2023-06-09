  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BDDK'da görev değişimi! Yeni Başkan Kavcıoğlu oldu
Ekonomi

BDDK'da görev değişimi! Yeni Başkan Kavcıoğlu oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-09 02:29:00 -
BDDK'da görev değişimi! Yeni Başkan Kavcıoğlu oldu

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına atandı.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

Kavcıoğlu, 9 Haziran tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak, BDDK Başkanlığı'na atandı.

Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet! Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet! Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet! Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu
Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Ekonomi

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı

Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23