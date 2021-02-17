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Ekonomi BDDK, ‘sır bilgiler’ için düğmeye bastı
Ekonomi

BDDK, ‘sır bilgiler’ için düğmeye bastı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı görüşe açtı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:47:00 -
BDDK, ‘sır bilgiler’ için düğmeye bastı

BDDK’nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağı ile banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirleniyor. Taslak, Bankacılık Kanunu’nun sırların saklanmasıyla ilgili 73. maddesi kapsamında sır saklama yükümlülüğüne, bu yükümlülüğün istisnalarına ve müşteri sırrı kavramına yönelik standartlar getiriyor. Bankacılık Kanunu, bankalar veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, görevden ayrıldıktan sonra dahi söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamakla yükümlü tutuyor. Bir gerçek veya tüzel kişinin, banka müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri sırrı kapsamında sayılacak. Yönetmelik taslağı, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde ise sadece belirtilen amaçlarla sınırlılık ve bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içerecek ölçülülük ilkeleri belirleyici olacak şekilde usul ve esasları tanımlıyor. Bu kapsamda bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak.

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