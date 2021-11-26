BDDK personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre giriş sınavı, “Sekreter” ve “Memur” kadroları için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.

Adaylar başvurularını 30 Kasım - 8 Aralık 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;

-“Şoför” kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak olup uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir.

-“Memur” ve “Sekreter” kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılması öngörülen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)

(www.bddk.org.tr)

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