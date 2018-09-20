THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: 'Batık kredilerin devri' planda yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Akben, OVP'nin açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, "Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi planda yok" dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:26
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: 'Batık kredilerin devri' planda yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Akben, "Emlak Bankası'nın modeli üzerinde ciddi çalışmalar var." ifadesini kullanarak, "Emlak Bankası daha etkin bir rol üstelenecek, bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak." değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Ali Akben, "Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi planda yok." şeklinde konuştu.

Reuters

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilişimciler 22 Eylül’de İstanbul’da buluşuyor
    1. Bilişimciler 22 Eylül’de İstanbul’da..
    2. Yusuf İslam, Helal Fuarı’na katılacak
    3. OECD, Türkiye için büyüme tahminlerini..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a..
    5. Çok ses getirecek: Bu yıl Diriliş yılı..
    6. Cezayir’de yağış şiddeti sele döndü: 2..
    7. Ankara-Niğde Otoyolu 2 yıl erken..
    8. Donald Trump'dan ırkçı öneri: İspanya..
    9. Yunanistan'da şaşırtan görüntü!
    10. İmar barışında süre uzatımı yok
    11. Nasrallah’tan İdlib anlaşması açıklaması
    12. 105 bin konut satıldı
    13. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 21 TIR..
    14. Rusya'dan kritik 'İstanbul'..
    15. Limit düştü yabancının bahanesi kalmadı
    16. İran'da yaptırımları delmek için..
    17. Valilik duyurdu! Giriş ve çıkışlar yasak
    18. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: 'Batık..
    19. Borsa günün ilk yarısında düştü
    20. PKK'nın sinsi yöntemine darbe!..
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü