BDDK, Aktif Rasyosu değerini düşürdü

Kurumun internet sitesinde yer alan karara göre AR’nin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşemeyecek. Belirlenen yeni değerler, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak. Baz alınacak aykırılık oluşturan aşım miktarı ise ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 90’ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70’in altında olan katılım bankaları için rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanacak.