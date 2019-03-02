BBP Lideri Destici'nin aracı kaza yaptı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç, Nevşehir'e bağlı Topaklı köyü yakınlarında aniden yola fırlayan köpeğe çarptı.02 Mart 2019 Cumartesi 14:26
Yoğun seçim çalışmalarına devam eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'den Ankara'ya giderken Nevşehir'e bağlı Topaklı köyü yakınlarında kaza atlattı.
Destici'nin içinde bulunduğu araç aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Kazada aracın ön kısmında hasar meydana geldi.
Destici, danışmanlarının bulunduğu diğer araçla Ankara'ya gitti. Kaza yapan araç ise çekici ile birlikte Ankara'ya götürüldü.
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