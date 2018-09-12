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BBP Lideri Destici'den 'ittifak ve af' açıklaması!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,yaklaşan yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:16
BBP Lideri Destici'den 'ittifak ve af' açıklaması!

 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde gerçekleşmesi muhtemel ittifaklar ve MHP'nin sıklıkla gündeme getirdiği af kanunu ile ilgili açıklamalar yaptı. 

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Partilerin yerel seçimlerde ittifak yapmasına ilişkin partisinin tutumunun hangi yönde olacağı sorusu üzerine Destici, "BBP olarak Cumhur İttifakı'nın sürdüğünün bilincindeyiz ve sürmesi gerektiğine de inanıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da BBP, bu konuda ülkesi ve milleti için faydalı gördüğü bütün adımları atar. Bu konuda müşahhas, konuşulmuş bir husus yok. İlkesel olarak, BBP olarak olumlu bakıyoruz." diye konuştu.

MHP'DEN GELEN HER TEKLİF BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Destici, idamla ilgili anayasa değişiklik teklifini hazırladıklarını, Meclis açıldığında siyasi parti gruplarıyla paylaşacaklarını bildirdi.

MHP'nin seçim beyannamesinde de yer alan af konusuna ilişkin soruya Destici, şu yanıtı verdi:

"BBP olarak başından beri hep şunu söyledik; insanın insana karşı işlediği suçlarda devlette af yetkisi olmamalı ve devlet bunu kullanmamalı. Çünkü geçmişte bunlar kullanıldı ve kalıcı bir faydası da görülmediği işin doğrusu. Konuya temel ilkeler, inançlarımız ve ideolojimiz çerçevesinde yaklaşıyoruz. MHP'nin nasıl bir teklifi var, bunu da görmeden bir şey söyleyemem. Çünkü MHP'den gelen her teklif bizim için önemlidir, değerlidir."

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme yapılması beklentisine Destici, "Kendim de bu konuda 3 yıl beklemiş bir insanım. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin behemehal giderilmesi lazım. Bu, daha önce verilmiş bir hak. Devlet verdiği haktan daha sonra vazgeçemez. Konunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:16
  1. Mustafa Destici
  2. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. Seçim ittifakı
  4. Af açıklaması
  5. önemli açıklamalar
  6. MHP

YORUM YAZ

  • AkpartiliAkpartili1 sa önce
    "insanın insana karşı işlediği suçlarda devlette af yetkisi olmamalı ve devlet bunu kullanmamalı. Çünkü geçmişte bunlar kullanıldı ve kalıcı bir faydası da görülmediği işin doğrusu" işte budur muhterem Reis. Devlet tabiki kendisine karşı suç işleyenleri affedebilir fakat bubu yapmayıp, vatandaşa karşı suç işleyenleri salıveriyor, olan yine vatandaşa oluyor! Mağdur 2. defa darbe yiyor, insanlar kendi adaletini sağlamaya MECBUR BIRAKILIYOR!
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