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Siyaset BBP Lideri Destici: Katiller yok olacak zulüm boğulacak
Siyaset

BBP Lideri Destici: Katiller yok olacak zulüm boğulacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den terörist İsraile’e sert tepki.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:57:00 -
BBP Lideri Destici: Katiller yok olacak zulüm boğulacak

Destici, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “Hiçbir Müslümanın, vicdanı olan hiçbir insanın buna seyirci kalmaması gerekiyor. BM, bölge ülkeleri, Arap Birliği, İslam dünyası, Türkiye yarını beklemeden ayağa kalkmalı ve bu soykırıma dur demelidir. Bu çevrelerden gelecek ciddi tepkiler İsrail’i durduracaktır. Sessizliğin sebebi acaba bu soykırımın bir parçası mıdır? İsrail, 2016’daki akıbeti yaşayacaktır. Şüphesiz, İsrail terör devletinin Filistin’e, Gazze’ye başlattığı bu soykırım operasyonu başarısızlıkla sonuçlanacak, en nihayetinde katiller yok olacak ve zulümlerinde boğulacaklardır. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve mazlum Filistin Gazze halkının yardımcısı olsun.”

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