  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi:
Aktüel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi:

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'Mahkemeler adil karar versin ama kıyamet kopacaksa da kopsun.' sözünü çok anlamlı buluyoruz. Bu inşallah bütün hakimlerimize ve savcılarımıza ışık olacaktır diye ümit ediyorum" - "(Azerbaycan'a asker gönderilmesi) PKK'nın siyasal uzantısı olan HDP tezkereye 'hayır' diyerek Ermenistan'ın tarafında yer aldığını açık ve net bir şekilde ortaya koydu"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:08:55 -
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'Mahkemeler adil karar versin ama kıyamet kopacaksa da kopsun.' sözünü çok anlamlı buluyoruz. Bu inşallah bütün hakimlerimize ve savcılarımıza ışık olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın saldırılarına karşı vatandaşlarını koruma ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik tezkerenin Mecliste kabul edilmesine ilişkin Destici, şunları söyledi:

"Dün Türkiye Büyük Millet Mesclisinde bir ihanet daha gözler önüne serildi. Grubu bulunan dört siyasi parti ve BBP tezkereye 'evet' dedi ama PKK'nın siyasal uzantısı olan HDP tezkereye 'hayır' diyerek Ermenistan'ın tarafında yer aldığını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. PKK ASALA'nın bir şubesi gibi, devamı gibi çalışıyor, HDP de aynen Hınçak ve Taşnak çetelerinin zihniyetiyle hareket ediyor. Lanet olsun. Bir de Türkiye'nin partisi olmaktan, bölge halkını temsil ettiklerinden dem vuruyorlar. Kimin temsilcisi olduklarını dün Mecliste bir kez daha gösterdiler."

- "Adalet Bakanımızın sözü hakimlerimize ve savcılarımıza ışık olacaktır"

Hukuk alanında ve ekonomide yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Destici, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'Mahkemeler adil karar versin ama kıyamet kopacaksa da kopsun.' sözünü çok anlamlı buluyoruz. Bu inşallah bütün hakimlerimize ve savcılarımıza ışık olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Destici, Türkiye'nin ekonomide alması gereken bir "viraj" bulunduğunu, bu konuda ilk yapılması gerekenin "tasarruf" olduğunu, devletin ve kamudaki yöneticilerin yaptığı tasarrufu vatandaşa göstermesi gerektiğini kaydetti.

Üretimin desteklenmesinin önemine işaret eden Destici, "Yatırım önceliklerinin gözden geçirilmesi lazım. Üretim, imalat ve sanayi. Ekonomide kalıcı tedbirler almak istiyorsak bu temel uygulamaları yapmak mükellefiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay