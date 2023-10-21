BBP Genel Başkanı Destici Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti

Taceddin Dergahı’nda cuma namazı kılan Destici, Yazıcıoğlu’nun kabrinde Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Ziyaretin ardından konuşan Destici, Biden’ın İsrail’e tam destek verileceğine yönelik açıklamalarını eleştirerek: “Onların tarafları her zaman belliydi. Biz başkenti Kudüs olan bir Filistin istiyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın girişimleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Sivillerin zarar görmesi durumunda İsrail ile ilişkilerini donduracaklarını, elçilerini geri çekeceklerini ve ilişkilerini durduracaklarını ifade ettiler ama bunun çok daha yüksek sesle söylenmesi gerekiyor” dedi.