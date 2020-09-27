  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi:
Aktüel

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi:

"Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak bugün sabah saatlerinde Karabağ bölgesi sınırında yaşamakta olan Türk sivillere kahpece ve haince yapılan bu saldırılara uluslararası toplum acilen cevap vermelidir"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:36:31 -
BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi:

ŞANLIURFA (AA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili, "Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak bugün sabah saatlerinde Karabağ bölgesi sınırında yaşamakta olan Türk sivillere kahpece ve haince yapılan bu saldırılara uluslararası toplum acilen cevap vermelidir." dedi.

Karabulut, partisinin Şanlıurfa İl Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugün Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı düzenlediğini anımsatan Ünsal Karabulut, saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını belirtti.

Saldırı sonucu sivillerin hayatını kaybettiğini vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında Türk sivil yerleşim yerlerine saldırması ve ardında onlarca ölü ve yaralı bırakması kabul edilir birşey değil. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak bugün sabah saatlerinde Karabağ bölgesi sınırında yaşamakta olan Türk sivillere kahpece ve haince yapılan bu saldırılara uluslararası toplum acilen cevap vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür ve Azerbaycan halkının yanındadır."

Konuşmanın ardından yapılan seçime tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı Sabri Çavcı, yeniden göreve getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama
Dünya

Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama

Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın hain saldırıları sonrası başlayan olayların ardından Rusya'dan açıklama geldi.
Terör sevici Ayşe Hür Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında tarafını belli etti!
Gündem

Terör sevici Ayşe Hür Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında tarafını belli etti!

PKK sevici solak gazeteci Ayşe Hür, Ermenistan’ın Azerbaycan’a hain saldırıda bulunduğu gün sosyal medya hesabından 'pes artık' dedirten iha..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı