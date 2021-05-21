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Dünya BBC'nin İsrail yanlısı tavrı tepki çekti
Dünya

BBC'nin İsrail yanlısı tavrı tepki çekti

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin, Gazze'ye saldırısında onlarca çocuğu öldüren İsrail'e yönelik yanlı tutumu tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:15:00 -
BBC'nin İsrail yanlısı tavrı tepki çekti

BBC, haberlerinde İsrail tarafından öldürülen çocuklar için "öldü" ifadesini kullanmayı tercih etti. BBC'nin saldırılara ilişkin bülteninde "Gazze'de 61'i çocuk 212 kişi öldü. İsrail'de de biri çocuk 12 kişi, öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların başından itibaren yayınları taraflı bulunan BBC, "neden böyle bir dil tercih edildiğine" ilişkin sorusunu cevapsız bıraktı.

Kuruma sosyal medyada da tepki gösterildi.

Waqas Tufail adlı bir Twitter kullanıcısı "Utanç verici. BBC bir kez daha Filistinlilerin 'öldüğünü' ve İsraillilerin öldürüldüğünü bildiriyor. Bu bir rezalet ve daha fazla kabul edilemez." dedi. Tufail, bülteni sunan BBC spikeri gibi gazetecilerin kınanması gerektiğini vurguladı.

Simon adlı kullanıcı ise "Apartheid rejimini destekleyen devlet propagandası. Bu kadar basit. Utanç verici." diye yazdı.

Zahir isimli Twitter kullanıcısı da, İngiltere'de BBC yayınlarını izlemek için ücret ödenmesi gerektiğine atıfta bulunarak, bu haberler için insanlardan para istendiğini belirtti.

DW İsrail karşıtlığını yasaklamıştı

BBC'nin bu tavrının, Almanya'nın uluslararası yayıncısı Deutsche Welle'nin (DW), Almanya'nın soykırım nedeniyle Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğunu gerekçe göstererek, İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtlamasıyla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

DW'nin yayın kurulu, bölgedeki son yaşananların ardından personele gönderdiği bilgilendirme notunda, muhabirlerinin ve editörlerinin İsrail'in apartheid rejimi olarak nitelendirilmesini ve Filistinlilere yönelik zulüm suçlarını haber yapmasını yasaklamıştı.

Bu arada, İngiltere'nin medya denetleme kuruluşu Ofcom'un, BBC'ye ilişkin Kasım 2020'deki raporunda, izleyici görüşlerinin yer aldığı bir ankete yer verilmişti. Ankette BBC tarafsızlık algısında Sky, ITV, Kanal 5 ve Kanal 4'ün gerisinde kalmıştı.

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