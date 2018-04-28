BB. Erzurumspor'dan play-off için dev adım!

1. Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Elazığspor'u konuk etti. Ev sahibi 90 dakika sonunda rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taylan Antalyalı, 16. dakikada Mert Nobre, 80. dakikada Erhan Çelenk, 90. dakikada Abdulkadir Özdemir kaydetti.

Elazığspor'un tek golünü ise 18. dakikada Andreas Tatos attı.

Bu galibiyetin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 52'ye çıkardı. Elazığspor 47 puanda kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor gelecek hafta play-off potasındaki rakibi Altınordu ile karşılaşacak. Elazığspor ise gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek.