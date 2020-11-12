  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Aktüel

Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:04:30 -
Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartaltepe Çaldıran Sokak'taki beş katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye ediyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"O eski halinden eser yok şimdi" demişti... İmamoğlu haklı çıktı, pislikten geçilmiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "O eski halinden eser yok şimdi" dediği İstanbul Otogarı'nın pislikten geçilm..
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik ..
Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay