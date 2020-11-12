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Aktüel Bayrampaşa Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bayrampaşa Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:51:20 -
Bayrampaşa Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, gıda toptancılarının yer aldığı Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocatepe Mahallesi Yağ İskelesi Caddesi'ndeki Mega Center'da bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bağcılar, Bayrampaşa ve Esenler itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin duman tahliye ve yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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