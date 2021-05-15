‘Bayramı bize zehir ettiler!’

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile telefonda bayramlaşan Şentop, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayının zor şartlarda geçtiğini belirterek, “Kudüs’te yaşananlar, İsrail’in vahşice eylemleri, Müslümanlara bayramı zehir etti. Üzüntülüyüz” dedi.



KKTC’ye selâm



Daha güzel bayramlarda bir araya gelme temennisini ileten Şentop, “7-9 Haziran tarihlerinde ülkemize gerçekleştireceğiniz ziyaret çerçevesinde sizleri TBMM’de misafir etmekten ve karşılıklı istişarede bulunmaktan memnuniyet duyacağım” dedi. Sennaroğlu da bütün Türk halkının mübarek Ramazan Bayramını kutlayarak, iyi dilekleri için Şentop’a teşekkür etti.



Tatar: KKTC, Gazze olmayacaktır



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, İsrail’in saldırılarına ilişkin şunları ifade etti: “Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB’nin ‘Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs’tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs’ta güvenliği AB sağlasın’ taleplerinin nedeni şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama dünya şunu bilmelidir ki Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs’tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır.”