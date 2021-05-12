Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?
Türkiye'de tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona eriyor. 17 günlük tam kapanmadan sonra normalleşmenin olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramdan sonra normalleşme olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyledi. Erdoğan “İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.