  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lılar öldürüldü
Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı bayramda da lezzet katacak
Yurtiçi piyasalar kapandı! Dolar...
Yaşam Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?
Yaşam

Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?

Türkiye'de tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona eriyor. 17 günlük tam kapanmadan sonra normalleşmenin olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramdan sonra normalleşme olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:34:00 -
Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayramdan sonra normalleşme olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyledi. Erdoğan “İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist İsrail'e uyarı: Yok ederiz
Dünya

Siyonist İsrail'e uyarı: Yok ederiz

Filistinli direniş gruplarından El Kassam Tugayları, Gazze'ye saldırıların devam etmesi halinde İsrail hükümet binalarının yok edileceğini a..
'Kudüs'ün umudu Erdoğan'
Dünya

'Kudüs'ün umudu Erdoğan'

Ümmet adına Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerin, dün akşamki 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ..
Özgürlük ateşi tüm İsrail'i sardı
Dünya

Özgürlük ateşi tüm İsrail'i sardı

Terör devleti ve güçleri tarafından vatanları işgal edilen Filistinliler İsrail'in her köşesinde özgürlük ateşini yakıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay