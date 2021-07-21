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Ekonomi Bayramda otobüs metrobüs ücretsiz mi?
Ekonomi

Bayramda otobüs metrobüs ücretsiz mi?

Otobüs metro bedava mı? Kurban bayramı sebebiyle toplu ulaşım araçlarını kullananlardan ücret alınıp alınmadığı merak ediliyor. İstanbul’da otobüsler ücretsiz mi? Bayramda metro metrobüs ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 10:44:00 -
Bayramda otobüs metrobüs ücretsiz mi?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Bayramda toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar tarifelerde indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramda metro otobüs metrobüs bedava mı?

Bayramda otobüs metrobüs ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

İstanbul ve Ankara'da ulaşım 4 gün ücretsizken İzmir'de yüzde 50 indirimli tarife uygulanıyor.

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