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Kültür - Sanat Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını
Kültür - Sanat

Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Yeniakit Publisher
2024-06-24 17:06:00 -
Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Geçtiğimiz Bayram tatilinde, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasını barındıran müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilk 10 müze ve ören yerinin toplam ziyaretçi sayısı 482 bin 292’ye ulaşırken, diğer müze ve ören yerlerinin de dâhil edilmesiyle toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 111 bin 957’ye yükseldi.

İzmir'in gözde turistik mekânı Efes Ören Yeri 129 bin 987 ziyaretçi ile listenin başında bulunurken, su ve inancın kenti Hierapolis Ören Yeri 111 bin 27 ziyaretçi ile ikinci, Kapadokya'nın büyülü atmosferiyle bilinen Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Diğer öne çıkan yerler arasında, Antalya Olympos Ören Yeri 32 bin 540, İstanbul'un tarihî simgesi Galata Kulesi 30 bin 483, Nevşehir Paşabağlar Örenyeri 29 bin 788, Trabzon Sümela Manastırı 28 bin 528, Antalya Patara Ören Yeri 28 bin 497, Şanlıurfa'nın mistik Göbeklitepe Ören Yeri 27 bin 736 ve Antalya Phaselis Ören Yeri de 27 bin 45 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Toplamda, ilk 10 müze ve ören yerinin ziyaretçi sayısı 482 bin 292 olurken, diğer 166 müze ve ören yerleri de 629 bin 665 ziyaretçi ağırladı. Böylece genel toplamda 1 milyon 111 bin 957 kişi bayram tatilinde Türkiye'nin tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.
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