Yasaklarda market çalışma saatleri de yeniden revize ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın tam kapanma sürecinde dahil edilmesiyle birlikte "Marketler bayramda açık mı?" soruları gündeme geldi.

Bayramda marketler açık olacak mı?

Tam kapanma sürecinde marketlerin çalışma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin 10.00-17.00 saatleri arasında çalışabileceği yer aldı. Ancak genelgeye göre, zincir marketler ise pazar günleri kapalı olacak.

Marketler bayramda da saat 10:00'da açılıyor, saat 17:00'da kapanıyor olacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Arefe günü marketler kaça kadar açık?

Arefe günü tam kapanma süreci içerisinde yer aldığı için Arefe günü marketler yine 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecekler.