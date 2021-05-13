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Yaşam Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri güncel
Yaşam

Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri güncel

Markete gitmek yasak mı? Koronavirüs salgının sebebiyle bayramda sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Milyonlarca kişi bayramda marketlerin, bakkalları, kasapların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bayramda marketler çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 08:11:00 - 2021-05-13 08:14:19
Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri güncel

Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta sona erecek. Vatandaşlar 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı sebebiyle marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bugün marketler açık mı?

Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri güncel

Bayram sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Eski bayramların özleminin duyulduğu bugünlerde marketlerin, bakkalların açık olup olmadığı merak ediliyor. Tam kapanma sürecinde olduğu gibi bayram boyunca da market, bakkal,kasap, tatlıcı, manava ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

Vatandaşlar evlerine en yakın, yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek. Aynı saatler içerisinde marketlerin online hizmetlerinden de yararlanılabilecek. Bayramda eve servis, paket servis hizmetleri de devam edecek.

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