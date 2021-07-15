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Yaşam Bayramda korona yasakları olacak mı?
Yaşam

Bayramda korona yasakları olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Aşılama oranı düşük illerde vakaların artış eğiliminde olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Hal böyle olunca vatandaşlar bayramda kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 10:25:00 -
Bayramda korona yasakları olacak mı?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda korona yasakları olacak mı?

12 Temmuz Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı ve bayram tatili süresi açıklandı. Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacağına yönelik bir açıklanmadı. Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanması beklenmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca, “Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor. Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor. Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek” dedi.

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Sağlık

Hangi ülkeler çocuklara korona aşısı yapıyor? Çocuklar korona aşısı olacak mı?

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