Bayramda korona aşısı var mı? Aşı randevusu bayrama denk geldi ne yapmalıyım?

Türkiye'de salgını en aza indirmek için çalışmalar sürüyor. Aşılar, Aile Sağlığı Merkezi ya da hastanelerde vuruluyor. Sağlık Bakanlığı talep üzerine yeni bir karar aldı. Peki, Bayramda aşı randevusu olanlar ne yapacak?

Bayramda korona aşısı var mı?

Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.

Aile Sağlığı Merkezinde aşılama devam edecek mi?

Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek.

İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.