  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kudüs için 1 milyon 'Fetih' kampanyası başlatıldı
Koronadan ölen doktor için ölüm geliri
Ayrımcılık yüzde 78.3 arttı
İsrail, Al-Salah İslam Derneği'ni hedef aldı
Yaşam Bayramda korona aşısı var mı? Aşı randevusu bayrama denk geldi ne yapmalıyım?
Yaşam

Bayramda korona aşısı var mı? Aşı randevusu bayrama denk geldi ne yapmalıyım?

Ramazan bayramının yaklaşması ile bayram denk gelen aşıların nasıl yapılacağı merak kazandı. Tam kapanma sürecinde Türkiye'de aşılama süreci devam etti. Peki, bayramda aşı olunacak mı? Aşı randevusu bayrama denk gelenler ne yapacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:59:00 -
Bayramda korona aşısı var mı? Aşı randevusu bayrama denk geldi ne yapmalıyım?

Türkiye'de salgını en aza indirmek için çalışmalar sürüyor. Aşılar, Aile Sağlığı Merkezi ya da hastanelerde vuruluyor. Sağlık Bakanlığı talep üzerine yeni bir karar aldı. Peki, Bayramda aşı randevusu olanlar ne yapacak?

Bayramda korona aşısı var mı?

Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.

Aile Sağlığı Merkezinde aşılama devam edecek mi?

Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek.

İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yahudi Haham Dovid Feldman, İsrail'in amacını açıkladı
Dünya

Yahudi Haham Dovid Feldman, İsrail'in amacını açıkladı

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan in..
İslam'daki çok eşlilik sorusuna Yusuf İslam'dan müthiş cevap
Aktüel

İslam'daki çok eşlilik sorusuna Yusuf İslam'dan müthiş cevap

Müslüman olan İngiliz şarkıcı Yusuf İslâm, Türkiye'ye geldiğinde bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruya Müslüman olmadan önceki..
İslâm dünyası üç maymunu oynuyor
Gündem

İslâm dünyası üç maymunu oynuyor

Mübarek ramazan ayının ortalarından bu yana İsrail polisi yüzlerce Müslümanı zorla evinden atarken karşı koyanlara ise sert müdahalelerde bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay