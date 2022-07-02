  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu! Bunu yapan kim varsa açıkça söylüyoruz: Şerefsizsiniz

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Tarlasında 1 milyar dolarlık petrol bulundu! O bakan, şov yapmakla suçlamış

Bu altına dikkat! Piyasaya sürüldü, sahte olduğunu kimse anlayamıyor

Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?
Ekonomi

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayram tatili Kabine toplantısı kararı ile 9 gün oldu. 9 Temmuz’da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidecek ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkacaklar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-07-02 15:35:00 - 2022-07-02 15:38:02
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Vatandaşların Kurban Bayramı hazırlığı devam ederken, merak edilen konulardan biride köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı. Peki, Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Kurban Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23