Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Vatandaşların Kurban Bayramı hazırlığı devam ederken, merak edilen konulardan biride köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı. Peki, Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Kurban Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti.