Bayramda kapıları Kızılay çaldı

Türk Kızılayı Merzifon İlçe Temsilciliği Genç Kızılay gönüllüleri tarafından Ramazan Bayramı’nda haneler ziyaret edilerek şeker ikramında bulunuldu.

Ramazan Bayramı’nda şehitliği ve görevi başındaki polisleri ziyaret ettiklerini belirten Türk Kızılayı Merzifon İlçe Koordinatörü İskender Doğru açıklamasında, “Bu Hilâl bugünler için var. Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği Genç Kızılay gönüllülerimiz Bayram 1. günü Bayram şekerlerimiz ile kapıları çaldı gönülleri aldı.

Aziz şehitlerimizi unutmadık. Hem Polis Şehitliğimizi ziyaret ettik hem de bayramda görev yapan polislerimize bayram şekerlerimizden ikram ettik.

Bu hilâl seninle var sensiz olmaz. Çalışmalarımıza destek olmak için bağışlarınızı bekliyoruz” dedi.