Bayramda da iletişimi kesmedik

Cep telefonu kullanıcıları bu bayram da abone oldukları GSM operatörlerinin kendilerine sunduğu teknolojik imkânlar çerçevesinde tüm iletişim kanallarını kullanarak bayramlaşmayı tercih etti.

Toplam abone sayısının nüfusumuzu aştığı ülkemiz genelinde kesintisiz iletişimle birbirlerini selamlayanlar dakikalarca konuşup hasret giderdi.

TURKCELL DÜNYASINDA BAYRAM BÖYLE GEÇTİ

Arife dahil 5 günlük bayram tatili boyunca 22,5 milyon GB data kullanan Turkcell müşterileri de, bayram süresince 1,7 milyar dakika konuşma yaptı. Bu yılki data kullanımı geçen kurban bayramına göre 5 milyon GB daha arttı. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve en yenilikçi sesli-görüntülü görüşme uygulaması BiP ile bayramlaşanların sayısı önceki Kurban Bayramı’na göre 3 kat arttı. BiP ile bayram boyunca 11 bin dakika görüntülü, 21 bin 800 dakika sesli arama yapılırken, 761 milyon adet de mesaj atıldı. BiP’in grup görüntülü görüşme özelliği ise 278 bin dakika kullanıldı.

1.7 MİLYAR DAKİKALIK BAYRAMLAŞMA

5 yıl önceki Kurban Bayramı’na göre internet trafiği 19 kat artış gösterdi. 2013 yılının Kurban Bayramı’nda kullanım 1,2 milyon GB’tı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Mersin, Balıkesir, Hatay ve Kocaeli oldu. Bayramda Turkcell’liler 1,7 milyar dakika konuştu. En fazla konuşma bayramın birinci günü gerçekleşti. Turkcell’liler bayramın birinci gününde 408 milyon dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en fazla yaşandığı il İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Adana, Muğla ve Gaziantep takip etti.

BİP İLE 761 MİLYON MESAJ

Türkiye, bayramda milli uygulama BiP’i tercih etti ve BiP’i kullananların sayısı geçen yılın Kurban Bayramı’na göre 3 kat arttı. BiP ile bayram boyunca 11 bin dakika görüntülü, 21 bin 800 dakika sesli arama yapıldı. BiP kullanıcıları, grup görüntülü görüşme özelliğini ise bayram boyunca 278 bin dakika kullandı. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri kendi data paketlerinden harcama yapmadı. BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı da geçen yılki Kurban Bayramı’na göre dörde katlandı ve bu bayram yaklaşık 761 milyon adet bayram mesajı gönderildi.

YURTDIŞI İLE 6 MİLYON DAKİKA

Öte yandan Turkcell’liler, 5 günlük bayram tatili boyunca yurtdışıyla yaklaşık 6 milyon dakika konuştu. Türkiye’deki Turkcell’liler en çok Almanya, Suudi Arabistan, KKTC, Yunanistan ve Afganistan’ı ararken, yurtdışında bulunan Turkcell’liler ise Türkiye’yi en çok Suudi Arabistan, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Almanya’dan aradı.