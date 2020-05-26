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Aktüel

Bayramda çocuklar unutulmadı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasında, çocuklara moral vermek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm aracı ile palyaço gösterisi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:00:36 -
Bayramda çocuklar unutulmadı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasında, çocuklara moral vermek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm aracı ile palyaço gösterisi yapıldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara moral vermek amacıyla gezici araç ile Şanlıurfa’nın farklı noktalarında Palyaço gösterileri yapıldı. Farklı rotalarda gezen sanat otobüsünde yapılan gösterilere çocuklar balkonlarından izleyerek keyifli anlar yaşadı.


Başlatılan farkındalık çalışması ilerleyen günlerde çeşitli gösteriler ile devam edecek.

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