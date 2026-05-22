Bayram yolcularına THY müjdesi! 365 ek sefer devreye alıyor
Bayram yolcularına müjdeli haber THY'den geldi. Kurban Bayramı'nın 9 güne uzamasıyla artan seyahat talebini karşılamak için 365 ek sefer devreye alınıyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. Türk Hava Yolları olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.