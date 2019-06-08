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Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı! 8 günde 86 ölü, 618 yaralı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 192 kazada, 86 kişi öldü, 618 kişi de yaralandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:44
Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı! 8 günde 86 ölü, 618 yaralı

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar 192 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 86 kişi öldü, 618 kişi de yaralandı.

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

* Tatilin 7'nci günü olan 7 Haziran Cuma günü 22 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya, Karabük, Düzce, Kütahya, Burdur ve Kırıkkale'de meydana gelen kazalarda, 7 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

* Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 16.30’a kadar ise 27 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, izmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon ve Diyarbakır’daki kazalarda, 17 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı.

Gün gün trafik kazaları

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. günü): 23 kazada, 13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü ) 15 kazada, 4 ölü, 80 yaralı

7 Haziran Cuma 22 kaza, 7 ölü 58 yaralı

8 Haziran Cumartesi (Saat 16.30’ya kadar) 27 kaza 17 ölü, 87 yaralı

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:44
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Yalova
  5. Bartın
  6. Kırıkkale
  7. Karaman
  8. Aksaray
  9. Zonguldak
  10. Van
  11. Şanlıurfa
  12. Trabzon
  13. Tokat
  14. Tekirdağ
  15. Sivas
  16. Sinop
  17. Sakarya
  18. Niğde
  19. Nevşehir
  20. Muğla
  21. Mardin
  22. Kahramanmaraş
  23. Manisa
  24. Malatya
  25. Kütahya
  26. Konya
  27. Kocaeli
  28. Kayseri
  29. İzmir
  30. İstanbul
  31. Mersin
  32. Isparta
  33. Hatay
  34. Gaziantep
  35. Eskişehir
  36. Erzincan
  37. Elazığ
  38. Diyarbakır
  39. Denizli
  40. Çorum
  41. Çanakkale
  42. Bursa
  43. Burdur
  44. Bolu
  45. Bingöl
  46. Balıkesir
  47. Aydın
  48. Antalya
  49. Ankara
  50. Afyon
  51. Adıyaman
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