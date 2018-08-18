Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 6 kişi yaralı

Kaza saat 07.30 sıralarında Gürün ilçesi Yoncalık mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram tatili için İstanbul’dan Muş’a gitmekte olan Kamuran K. idaresindeki (37) 59 ZP 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi Semiha (33) çocukları Edanur (13), Berkay (12), Meryem (7) ve Ayaz (4) yaralandı. Yaralılar araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan yaralılar Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.